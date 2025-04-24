Награду «Родительская доблесть» учредили в Подмосковье

Мособлдума ввела новую региональную награду — орден «Родительская доблесть», который заменит существовавший ранее знак «Материнская слава». Его получат оба родителя или один из них в случае вдовства.

Чтобы стать обладателем ордена, семья должна воспитывать пять и более детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении или службе в армии. Кроме того, родители должны иметь российское гражданство и проживать в Московской области не менее 10 лет.

«Многодетные семьи — это основа нашего будущего, и мы обязаны создавать для них достойные условия, в том числе и поощрять их труд, об этом неоднократно говорил наш Президент Владимир Путин. Орден „Родительская доблесть“ станет знаком признания успешного, ответственного родительства», — пояснил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

При присуждении награды будут учитывать достойное воспитание детей, их успехи в учебе, творчестве и спорте, а также активная жизненная позиция родителей и работа по формированию крепких семейных ценностей.

Обладателям ордена положена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей.