Наглядное пособие для детей по биологии оформили в лицее Шатуры

Обучающие рисунки об анатомии человека разместили на стенах в лицее Шатуры. Ранее в учреждении уже пробовали такой формат просвещения детей, и он показал свою эффективность.

Рисунки появились в коридорах лицея на четвертом этаже. Здесь располагаются кабинеты биологии. Каждую перемену наглядные пособия теперь видят ученики.

Руководство учреждения отмечает, что создание подобных образовательных пространств в корпусе «Перспектива» уже стало традицией.

«Теперь на стенах есть самое главное из школьного курса этой науки. И это целиком и полностью проект, созданный нашими учителями биологии Ириной Ватлиной и Анной Песковой и воплощенный учителем ИЗО Людмилой Мешковой», — сказал директор учреждения Александр Кошелев.

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