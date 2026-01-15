Надземный пешеходный переход построят на выездной дороге из Юрлова

Надземный пешеходный переход продолжают строить на выездной дороге из деревни Юрлово в Химках. Он соединит жилой комплекс «Пятницкие Луга» и деревню Федоровка.

Пролетное строение пешеходного перехода уже установили в необходимое положение. Специалисты начали устройство башен-сходов, рассказали в региональном Минтрансе.

«Пешеходный переход расположен возле строящихся ЖК „Юрлово“ и ЖК „Пятницкие луга“. Он будет полностью остеклен, приспособлен для маломобильных групп населения. Кроме этого, в этом году здесь появятся новые автобусные остановки и велосипедная дорожка», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Протяженность сооружения превысит 160 метров. Его оборудуют пандусами для удобства инвалидов и пожилых людей.

В министерские напомнили, что в декабре 2025 года рабочее движение запустили по выездной дороге из Юрлова длиной 4,2 километра. Она соединяет Пятницкое шоссе с его строящимся дублером. На примыкании обустроили кольцевую развязку, а на съезде в сторону Федоровки установили водопропускные трубы через реку Баньку.