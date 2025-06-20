Надземный пешеходный переход начали строить возле ЖК «Юрлово» в Химках

Надземный пешеходный переход возле строящегося жилого комплекса «Юрлово» и ЖК «Пятницкие луга» начали строить в Химках. Завершить основные работы там планируют к концу года.

Сейчас на объекте ведут устройство свайного основания под опоры и башни-сходы, рассказали в областном Минтрансе. Работы проводят в рамках строительства выезда из деревни Юрлово.

«Надземный переход будет полностью остеклен, оборудован лестничными сходами и пандусами шириной 2,5 метра с антискользящим покрытием. Новый подземный переход обеспечит безопасный и комфортный переход через дорогу для жителей», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, на съезде в деревню Федоровка продолжается укладка асфальта, а на Пятницком шоссе — строительство кольцевой развязки.

Выезд из Юрлово соединит Пятницкое шоссе с его будущим дублером, а также улучшит транспортную доступность жилых районов. Протяженность четырехполосной дороги составит 1,5 километра.