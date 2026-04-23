Надземный пешеходный переход на Баковской улице в Одинцове достроят в этом году

Надземный пешеходный переход продолжают строить в районе пересечения улиц Баковской и Вокзальной в Одинцове. Там уже стартовала сборка металлоконструкций, а полностью работы завершат до конца года.

Как рассказали в региональном Минтрансе, готовность объекта уже достигла 20%. Сейчас там продолжают бетонирование ригеля одной из двух опор, и армирование каркаса лестницы со стороны Вокзальной улицы.

«Сейчас строители приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций пролетного строения. После этого собранные конструкции будут устанавливать в проектное положение на опоры. На площадке работают более десяти рабочих и две единицы техники», — рассказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Пешеходный переход оборудуют лифтами, остеклят и приспособят для удобства инвалидов.

В Одинцове продолжают строить еще один аналогичный объект в районе ЖК «Рублевский». Его так же откроют к концу года.