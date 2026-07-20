Надземный переход у жилого комплекса «Рублевский» построят в Одинцове

В Одинцовском округе продолжается строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе жилого комплекса «Рублевский». На объекте завершили монолитные работы на опорах, общая готовность сооружения составляет около 30%.

Новый переход возводят для улучшения пешеходной связи между жилыми кварталами. На стороне Минского шоссе специалисты приступили к бетонированию ростверка лестничного схода. На площадке задействованы 20 рабочих и две единицы техники.

После завершения работ объект обеспечит безопасный маршрут через железнодорожные пути. Им смогут пользоваться более 14 тысяч человек. Сооружение будет соответствовать современным требованиям, его оборудуют лифтами для маломобильных граждан, остеклением с антивандальными характеристиками, внутренним освещением и архитектурной подсветкой. Рядом предусмотрят благоустроенные пешеходные зоны.