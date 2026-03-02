Надземный переход отчистили от снега и наледи в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

В микрорайоне Новые Химки специалисты МБУ «Объединенное городское хозяйство» провели очистку крыши надземного пешеходного перехода на пересечении Юбилейного проспекта и улицы 9 Мая. По всем вопросам, связанным с уборкой снега, жители могут обращаться на единую горячую линию администрации: +7 (495) 793-01-01, а в экстренных случаях необходимо звонить по номеру 112.

2 марта коммунальные службы Химок привели в порядок надземный пешеходный переход в Новых Химках. Специалисты очистили кровлю перехода с помощью спецтехники. Также работы по уборке провели на пешеходном переходе на улице 9 Мая.

Безопасность дорожного движения на время работ обеспечивал экипаж Госавтоинспекции.

Параллельно коммунальные службы расчищали от снега общегородские территории, а управляющие компании провели уборку во дворах и отчистили кровли жилых домов от наледи.