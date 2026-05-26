Надземный переход через железную дорогу откроют в Одинцове осенью

Надземный пешеходный переход через железную дорогу возводят между станциями Одинцово и Баковка. Готовность объекта составляет около 30%.

Подрядчик приступил к строительству в начале 2026 года. Сейчас выполнено переустройство коммуникаций, со стороны Вокзальной улицы возведена опора для пролетного строения, идет сборка каркаса павильона с лестницей и лифтом. Строители готовят фундамент для еще одной опоры. Приступить к монтажу пролетной конструкции планируют во второй половине июля.

Новый переход очень важен для жителей. После запуска МЦД-1 оборудованный наземный переход на этом участке был закрыт, а обход через станции Одинцово и Баковка увеличил путь до нескольких километров. Люди продолжали пользоваться стихийной тропой через железную дорогу, доходило до смертельных случаев.

Открыть объект для пешеходов планируется в октябре, запустить лифты — до конца года. Также предусмотрены освещение, ливневая канализация и видеокамеры в рамках системы «Безопасный регион».