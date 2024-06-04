Надземный паркинг с автомойкой построят в Одинцове в начале 2025 года

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили строительство многоуровневой парковки в рабочем поселке Заречье, расположенного на территории Одинцовского городского округа. Строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет порядка 20%.

Будущая девятиэтажная парковка будет открытого типа и займет площадь в 21,1 тысячи квадратных метров, что позволит жителям жилого комплекса «Заречье Парк» парковать здесь 717 автомобилей. Помимо машино-мест, в проекте предусмотрено размещение автомойки на четыре поста, а также мотосервиса с мойкой и зоной для ремонта на четыре поста.

На первом этаже парковки будут технические помещения, склад уборочной техники и комната для охраны. Для въезда и выезда с парковки будут использоваться автоматические подъемно-секционные ворота, которые можно открыть по магнитной карте.

Завершение строительство запланировано на первый квартал 2025 года.

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