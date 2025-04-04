Надземные переходы на Лихачевском шоссе в Долгопрудном отремонтируют в мае
На Лихачевском шоссе в Долгопрудном отремонтируют три надземных пешеходных перехода. Рабочие уже начали демонтировать старые лифты.
Ремонт выполнят на переходах возле остановок «Молодежная улица», «Общежитие» и «Кладбище».
Скоро специалисты установят там современное подъемное оборудование, оснащенное видеокамерами и кнопками связи с диспетчером. Рабочие также отремонтируют полы, потолки и лестничные клетки, покрасят стены и очистят стекла. Для удобства людей с ограниченными возможностями установят пандусы.
На время работ переходы закрывать не будут.
Ремонт планируют завершить уже в мае.