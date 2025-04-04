Надземные переходы на Лихачевском шоссе в Долгопрудном отремонтируют в мае

На Лихачевском шоссе в Долгопрудном отремонтируют три надземных пешеходных перехода. Рабочие уже начали демонтировать старые лифты.

Ремонт выполнят на переходах возле остановок «Молодежная улица», «Общежитие» и «Кладбище».

Скоро специалисты установят там современное подъемное оборудование, оснащенное видеокамерами и кнопками связи с диспетчером. Рабочие также отремонтируют полы, потолки и лестничные клетки, покрасят стены и очистят стекла. Для удобства людей с ограниченными возможностями установят пандусы.

На время работ переходы закрывать не будут.

Ремонт планируют завершить уже в мае.