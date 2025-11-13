Надземные переходы на Афанасьевском шоссе в Мытищах построят до конца года

В Мытищах завершается строительство трех надземных пешеходных переходов в рамках реконструкции Афанасовского шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области. Все работы планируют закончить до конца года.

«Первый надземный пешеходный переход готов более чем на 95%. Здесь завершили работы по остеклению пролета и башен и приступают к монтажу внутреннего освещения. На втором переходе продолжаются работы по остеклению и монтажу освещения, а на третьем ведется устройство металлокаркаса для последующего остекления», — прокомментировал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно на шоссе обустраивают двухполосный дублер, устанавливают шумозащитные экраны и завершают строительство тротуаров. В ближайшее время обновят остановки общественного транспорта, а для безопасности водителей и пешеходов на всем участке установят барьерное ограждение.

В ведомстве напомнили, что в июле 2025 года на участке от Мытищинской хорды до Дмитровского шоссе открыли рабочее движение. Протяженность дороги достигает почти три километра, ее расширили до четырех полос, а также сделали удобный заезд с Дмитровского шоссе на Мытищинскую хорду.