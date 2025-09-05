Надпись «Возьми ребенка за руку» нанесли на дороге у школы в Солнечногорске

Возле пешеходного перехода у школы № 4 в Солнечногорске нанесли граффити с надписью «Возьми ребенка за руку». Яркий рисунок призван напомнить школьникам и их родителям о необходимости соблюдать правила при переходе проезжей части.

Инициаторами стали сотрудники Госавтоинспекции, представители управления образования администрации округа, члены Московской областной организации «Союз безопасности дорожного движения», а также юные инспекторы движения.

«Данной акцией мы хотели привлечь внимание к безопасному поведению юных пешеходов. На выбранном участке оживленное движение, рядом школа. Мы призываем взрослых внимательно следить за детьми, рассказывать им о правилах и подавать личный положительный пример», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

По словам госавтоинспекции, изображение несет не только декоративную, но и воспитательную функцию.

«Это добрый пример, когда родитель держит ребенка за руку и сам соблюдает правила дорожного движения. Такая модель поведения откладывается у ребенка и служит для воспитания законопослушного гражданина», — подчеркнул заместитель начальника Отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Сергей Стрельцов.

Во время мероприятия организаторы напомнили детям о правилах безопасного пересечения дороги, объяснили, почему необходимо спешиваться с велосипедов и самокатов перед «зеброй», и вручили памятки для закрепления знаний.