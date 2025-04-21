«Надежный фундамент». Андрей Воробьев поздравил органы местного самоуправления с праздником

В России 21 апреля отмечают День местного самоуправления. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил благодарность муниципальным командам региона за их ежедневный труд.

Глава региона подчеркнул, что от работы глав городских округов, депутатов, сотрудников администраций и сельских старост зависит качество жизни в каждом уголке Московской области.

«Вместе вы — надежный и мощный фундамент всей системы управления в регионе», — подчеркнул Воробьев.

По его словам, и в крупном городе, и в небольшом поселке необходимы индивидуальный подход и понимание местных особенностей.

«Внимание к людям, умение слышать, находить решения и двигаться вперед — все это формирует доверие жителей к власти», — уточнил губернатор.

Он добавил, что поддержки ждут семьи военных, ветераны, молодые матери, дети, предприниматели. Более того, именно благодаря органам местного самоуправления в Московской области становится все больше мест, где приятно жить, появляются новые школы, парки и спортивные площадки.

Андрей Воробьев выразил уверенность, что и впредь муниципальные команды будут демонстрировать высокие стандарты работы, а также пожелал им новых достижений на благо региона.