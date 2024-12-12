Надежность работы котельной «ГЭМЗ» повысят в Солнечногорске

Работы по повышению надежности котельной «ГЭМЗ» в осенне-зимний период ведутся в Солнечногорске. Специалисты завершают капитальный ремонт резервного котла и проводят гидравлические испытания, что позволит создать запас дополнительной мощности.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов сообщил, что в настоящее время предпринимаются дополнительные меры для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей в случае внештатных ситуаций. Он отметил, что полная модернизация котельной запланирована на 2025–2026 годы, а в данный момент для подстраховки будет работать резервный котел, который уже капитально отремонтирован, заменена трубная часть, специалисты приступают к обмуровке.

Кроме того, на объекте завершается монтаж аккумуляторного бака объемом 250 кубических литров. В случае прекращения подачи холодной воды на котельную этот бак обеспечит стабильное теплоснабжение для жителей на срок до четырех часов.

Летом на котельной «ГЭМЗ» были проведены необходимые профилактические работы: на станции химводоподготовки засыпали новый фильтрующий материал, локально отремонтировали запорную арматуру и насосное оборудование.