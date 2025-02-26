Надежность электроснабжения повысили в СНТ «Энергетик» в Солнечногорске

В населенных пунктах Солнечногорска продолжают повышать надежность электроснабжения. Специалисты смонтировали комплектную трансформаторную подстанцию с трансформатором мощностью 250 киловольт-ампер в СНТ «Энергетик».

Основной целью ремонтной программы является подготовка к осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов и обеспечение безопасной эксплуатации электросетевого хозяйства. Работы проводит филиал компании «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети».

«Благодаря выполненным работам улучшены качество и надежность электроснабжения садового товарищества „Энергетик“. Кроме того, увеличение мощности позволит обеспечить присоединение новых потребителей электроэнергии», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

В Солнечногорске планируют отремонтировать более 30 трансформаторных подстанций, 21 выключатель, 19 воздушных линий. Кроме того, предусмотрена расчистка свыше 200 гектаров трасс линий электропередач от древесно-кустарниковой растительности, которая может угрожать падением на провода.

Большая часть работ запланирована на период после завершения текущего осенне-зимнего сезона и перед началом следующего.