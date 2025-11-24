Надежность электроснабжения повысили в поселке Андреевка в Солнечногорске

Эти улучшения значительно повысили качество и стабильность подачи электроэнергии для свыше 10 тысяч жителей Андреевки, Голубого и Жилина, а также 19 социальных объектов. В ходе работ на объекте обновили высоковольтное оборудование для сетей с напряжением 10 киловольт, заменив устаревшие масляные выключатели на современные вакуумные. Кроме того, установили системы телемеханики и телеметрии, позволяющие дистанционно управлять распределительным пунктом.

«Это позволяет диспетчерам центра отлеживать различные параметры работы оборудования, включая нагрузку и напряжение. Мониторинг помогает оперативно реагировать на изменения показателей, например, обеспечить быструю запитку абонентов при отключениях на линии», — отметил мастер мобильной бригады Солнечногорского РЭС ПАО «Россети Московский регион» Дмитрий Горшков.

Модернизация осуществлялась в рамках региональной программы по повышению надежности электроснабжения потребителей на 2025 год, утвержденной Министерством энергетики Московской области. Данная программа разработана по поручению губернатора Андрея Воробьева и реализуется энергосетевыми компаниями «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» в 36 муниципалитетах Подмосковья.

«Благодаря реконструкции распределительного пункта повысилась надежность работы электрических сетей и для более 10 тысяч жителей и социальных объектов здравоохранения, образования, культуры. Был проведен большой объем работ, который позитивно скажется на качестве услуг электроснабжения. Спасибо губернатору Андрею Воробьеву, правительству региона за заботу о наших гражданах», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Актуальную информацию о плановых отключениях света, включая даты и время, можно получить на Портал-ТП.рф, на сайте «Россети Московский регион» или в мобильном приложении «Россети МР», где также доступна функция получения уведомлений по адресу.