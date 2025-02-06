Надежность электроснабжения повысили в Химках

Сотрудники «Мособлэнерго» заменили оборудование на трансформаторной подстанции в Химках, чтобы увеличить надежность электроснабжения некоторых социально значимых объектов. Работы проводили по программе капитального ремонта.

Энергетики в конце января заменили трансформатор мощностью 320 киловольт-ампер на агрегат мощностью 400 киловольт-ампер на подстанции ТП-166. Это позволило улучшить качество снабжения электроэнергией детского сада № 55, отделения соцзащиты, уличного освещения, а также четырех многоквартирных домов на улицах Энгельса, Пролетарской и Маяковского, где проживают около 400 граждан.

За прошлый год специалисты «Мособлэнерго» заменили оборудование на девяти трансформаторных подстанциях.