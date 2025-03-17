Надежность электроснабжения повысили в Дмитрове

Сотрудники компании «Россети Московский регион» заменили мачтовую транформаторную подстанцию в селе Озерецкое в Дмитровском округе. Работы провели для повышения надежности и качества электроснабжения.

Подстанцию мощностью 250 киловольт-ампер заменили на устройство мощностью 400 киловольт-ампер, что позволит обеспечить бесперебойную работу распределительных сетей.

В этом году в Дмитровском округе планируют отремонтировать 67 трансформаторных подстанций, 25 выключателей 6-220 киловольт, более 30 километров воздушных линий 35-220 киловольт и 16 километров воздушных линий 0,4-10 киловольт.

Сотрудники «Россети Московский регион» также расчистят свыше 300 гектаров трасс ЛЭП от растительности, которая может повредить провода.

Основную часть работ выполнят после окончания осенне-зимнего периода.