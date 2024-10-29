Надежность электроснабжения повысили в 2 округах Подмосковья осенью

Подмосковные энергетики заменили более 14 километров провода и 36 опор на воздушной линии 35 киловольт «Рогачево- Васькино». Благодаря проведенной модернизации более 20 населенных пунктов в городских округах Дмитровский и Солнечногорск получили надежное электроснабжение.

По словам Министра энергетики Московской области Сергея Воропанова, в программу повышения надежности электроснабжения входят ремонт, реконструкция и строительство новых энергообъектов. Работы по программе идут уже четвертый год, а объекты в городских округах выбираются с учетом пожеланий жителей.

«Ежегодно стараемся наращивать объемы. Например, в этом году программа повышения надежности реализуется в 33 городских округах, а в прошлом — в 26», — пояснил Воропанов.