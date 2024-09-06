Надежность электроснабжения повысили для 3 тысяч жителей Электростали

Представители «Мособлэнерго» завершили годовой план работ по программе повышения надежности электроснабжения в Электростали. Специалисты провели реконструкцию и строительство двух подстанций, проложили 950 метров воздушной линии электропередачи и модернизировали две подстанции.

В мае в округе заработала подстанция с двумя трансформаторами по 400 кВА. Новый объект заменил старую ТП-72. Подстанция обеспечивает электричеством более десяти домов на улице Пушкина, где проживают около трех тысяч человек, а также школы № 11 и № 15.

Для электроснабжения участков, предназначенных для многодетных семей на улицах Сиреневой, Лазурной, Ясной и Светлой, провели реконструкцию подстанции ТП-337 и проложили новую воздушную линию длиной 950 метров.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%», — уточнил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Отмечается, что в прошлом году работы провели в 26 округах, а в этом — уже в 33. Особое внимание уделяется районам с большим количеством обращений жителей. Все работы проводятся под контролем Министерства энергетики и правительства Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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