Надежда Бабкина и Миа Бойка выступят на фестивале в Подольске 25 августа

Фестиваль «Славянское подворье» пройдет в городском округе Подольск в Дубровицах. Жители и гости проводят лето народными гуляньями, а приглашенными гостями станут Надежда Бабкина и Миа Бойка.

«Славянское подворье» пройдет 25 августа в Дубровицах. Организаторы пригласили на 15-й фестиваль артистов из Москвы и Подмосковья. На сцене выступят Московский казачий хор, Надежда Бабкина и Миа Бойка.

«На грандиозный фестиваль приедут порядка 30 творческих коллективов из 18 округов Подмосковья. И конечно, звезды, которые завоевали сердца миллионов поклонников. Приглашаю всех жителей и гостей Подольска присоединиться к одному из главных культурных событий Московской области», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Массовое гуляние начнется в 11:00. Жители и гости смогут приобрести продукцию мастеров и фермеров на ярмарке, принять участие в игровых программах на тематических площадках, попробовать блюда русской кухни и посмотреть на кулачные бои.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

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