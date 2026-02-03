Начался второй этап капитального ремонта в корпусе медсанчасти №154 ФМБА России

В корпусе «В» медсанчасти №154 ФМБА России начался второй этап капитального ремонта. В данный момент строители заняты укладкой стеновых блоков. Архитекторский проект здания был разработан совместно с врачами для учета всех особенностей будущей поликлиники.

Начальник отдела по ремонту технической базы медсанчасти №154 Александр Махотин сообщил, что на объекте трудятся около 20 специалистов. Их работа идет по плану, и пока нет никаких нареканий. Однако из-за наступления холодов пришлось отложить замену старых окон. «Мы решили перенести эти работы на более теплое время, чтобы не разморозить систему отопления», — отметил Александр Махотин.

Планируется, что в новое двухэтажное здание на территории медсанчасти детскую поликлинику перевезут в 2027 году. В настоящее время амбулаторное педиатрическое отделение располагается на первом этаже жилого дома.