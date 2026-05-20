Начался ремонт шестикилометрового участка дороги в Рузском городском округе

На участке дороги Звенигород — Колюбакино — Нестерово с 36-го по 42-й километр начался ремонт. Этот отрезок входит в опорную сеть региона и соединяет Тучково и Звенигород.

Техника проводит холодное фрезерование, срезая верхний слой асфальта. После очистки основания рабочие нанесут битумную эмульсию и уложат новый асфальт — щебеночно-мастичный асфальтобетон повышенной прочности. Такое покрытие меньше шумит, лучше держит сцепление с колесами и, по расчетам дорожников, прослужит больше десяти лет.

Участок дороги активно используется — здесь проезжает около 11 тысяч автомобилей в сутки. Ремонт здесь не просто плановый, а давно назревший. Трасса попала в перечень региональных дорог Рузского округа, которые обновят в 2026 году.

Работы стартовали в начале июня, завершить их планируют к середине августа. Дорожники стараются успеть до ухудшения погодных условий.