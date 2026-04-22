Еще 1,4 тысячи участков дорог отремонтируют в Подмосковье по нацпроекту

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что в регионе стартовал ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты приступили к работам на региональных и муниципальных трассах в десяти городских и муниципальных округах.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что в ходе ремонта старое покрытие фрезеруют на двенадцати участках региональных дорог. На некоторых из них меняют бортовой камень и поднимают канализационные колодцы. «В дальнейшем на всех участках будет уложено новое покрытие из современных асфальтобетонных смесей типа А16-Вн и ЩМА-16, которые характеризуются повышенной износостойкостью и увеличенным сроком службы между ремонтами, а также укреплены обочины и нанесена разметка», — отметил он.

Среди объектов ремонта — участок Осташковского шоссе в Мытищах, Старый Симферопольский шоссе в Серпухове, улицы Володарского в Наро-Фоминске, Астахова в Коломне и Туполевское шоссе в Жуковском.

Всего к осени в Московской области отремонтируют более 1,4 тысячи участков муниципальной и региональной сети. Программа ремонта формировалась в течение года по итогам обследования дорожной сети с учетом разрушения покрытия, интенсивности движения и заторов в часы пик, а также обращений жителей региона.

Вся информация о ремонте дорог доступна на сайте Минтранса Подмосковья.