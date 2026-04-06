Начался региональный этап конкурса «Воспитатель года Подмосковья»

6 апреля в Государственном гуманитарно-технологическом университете состоялось торжественное открытие регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года Подмосковья», как информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

В конкурсе участвуют 52 педагога дошкольного образования: воспитатели, музыкальные руководители и инструкторы по физической культуре. Участникам предстоит пройти несколько испытаний: представить свою визитную карточку «Я — педагог», поделиться опытом работы в формате «Моя педагогическая находка», провести мастер-класс «Мастерская педагога», организовать педагогическое мероприятие с детьми, а также просветительское занятие с родителями.

Региональный этап продлится до 17 апреля. Победитель получит денежный приз в размере 500 тысяч рублей и представит Московскую область на всероссийском уровне — в конкурсе «Воспитатель года России».

В пресс-службе Министерства образования Московской области также напомнили, что 2026 год объявлен Министерством просвещения Российской Федерации Годом дошкольного образования в системе образования.