Начался региональный этап конкурса профессионального мастерства «Профессионалы 2026

24 февраля в Дмитровском техникуме стартовал региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Профессионалы 2026». Об этом проинформировала пресс-служба Министерства образования Московской области.

Участники конкурса будут демонстрировать свои умения в трех направлениях: «Спасательные работы», «Выпечка осетинских пирогов» и «Разработка мобильных игр». В рамках компетенции «Спасательные работы» конкурсанты продемонстрируют организацию поисковых операций, оказание первой помощи пострадавшим и проведение аварийно-спасательных работ. Направление «Выпечка осетинских пирогов» даст возможность участникам показать свои кулинарные таланты, точность соблюдения рецептуры и качество приготовления традиционного блюда осетинской кухни. В компетенции «Разработка мобильных игр» участникам предстоит разработать прототип мобильной игры, применяя современные технологии создания приложений.

Конкурс направлен на развитие профессиональных навыков участников, выявление талантов и привлечение внимания работодателей к перспективным специалистам.