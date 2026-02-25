Начался региональный этап чемпионата «Профессионалы» в Жуковском

24 февраля в Авиационном техникуме имени В. А. Казакова городского округа Жуковский стартовал региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» — 2026. Участники будут соревноваться в компетенции «Диагностика и ремонт электронных узлов промышленного оборудования», сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Участникам предстоит продемонстрировать свои навыки, что позволит им показать уровень подготовки и развить практические умения. Конкурс направлен на решение реальных производственных задач, что является важным шагом в профессиональной ориентации будущих специалистов.

Региональный этап в Подмосковье проходит со 2 по 28 февраля на 56 образовательных площадках. В конкурсе участвуют более 1,7 тысячи школьников и студентов колледжей, которые соревнуются в более чем 300 компетенциях, включая свыше 100 компетенций в категории «Юниоры». Работы конкурсантов оценивают более 300 экспертов.