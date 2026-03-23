Начался прием заявок на Всероссийский конкурс школьных музеев
Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации запустило прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе школьных музеев.
Конкурс нацелен на развитие и популяризацию деятельности школьных музеев как средства гражданско-патриотического и культурного воспитания школьников, а также на поддержку успешно работающих музеев.
Принять участие могут граждане Российской Федерации, ответственные за организацию работы школьного музея: педагоги, руководители и сотрудники школьных музеев, а также другие уполномоченные лица. По итогам конкурса определят до 70 победителей, которые получат призы — оборудование для улучшения выставочного пространства и подарки от партнеров.
Финал конкурса пройдет в октябре 2026 года в рамках Всероссийского форума школьных музеев «Память жива». Форум организуют совместно с Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия» и движением детей и молодежи «Движение Первых».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 апреля 2026 года. Подробности можно найти на официальном сайте [Российского общества «Знание»](https://znanierussia.ru/konkurs-muzei).