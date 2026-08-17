Начался прием заявок на Премию Русского географического общества

Сегодня, 17 августа, открылся прием заявок на участие в Премии Русского географического общества. Эта награда присуждается в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России.

Ряд номинаций конкурса посвящен экологической тематике. Одна из них называется «Богатство России — природоохранный проект». Премия присуждается за успешно реализованную идею по восстановлению природных экосистем, охране редких видов, экологическому мониторингу и просвещению.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что Премия РГО — одно из престижнейших мероприятий в сфере экологии. Он выразил надежду, что жители Подмосковья, у которых есть подобные проекты, примут участие в конкурсе.

Подать заявку на соискание Премии может физическое лицо или организация из любой страны мира — при условии, что проект посвящен России. Подробности можно узнать на сайте.