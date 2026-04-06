Подмосковных почтальонов пригласили на профессиональный конкурс

Второй Всероссийский конкурс «Земский почтальон» стартовал 2 марта. По данным пресс-службы Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, более 200 человек уже подали заявки.

Участники конкурса — специалисты с опытом работы не менее года в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек.

Конкурс включает три этапа. Первый этап продлится до 9 апреля — в это время почтовые сотрудники могут подать онлайн-заявки на сайте. Второй этап пройдет с 10 по 24 апреля, когда региональные экспертные комиссии оценят заявки и выберут финалистов. Финал конкурса состоится 26 мая в Москве.

Кроме того, с 4 по 25 мая 2026 года в социальной сети «ВКонтакте» на странице пройдет общественное голосование в специальной номинации «Народный почтальон». В нем примут участие заявки, отобранные региональными комиссиями.