Молодых специалистов Подмосковья пригласили на конкурс научных проектов «УМНИК»

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области объявило о начале приема заявок на конкурс «Участник молодежного научно-инновационного конкурса». Участвовать могут молодые специалисты в возрасте от 18 до 35 лет.

Цель конкурса — поддержка научных проектов студентов, аспирантов и молодых ученых. Фонд содействия инновациям готов оказать грантовую поддержку для реализации проектов.

Отбор проектов проходит по следующим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии и биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика.

Заявку можно подать до 27 мая по адресу. С условиями конкурса, требованиями к участникам и рекомендациями по подготовке заявки можно ознакомиться в презентации по ссылке.