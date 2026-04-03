Жителей Подмосковья пригласили на экологический субботник «Зеленая Весна"

Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского запустил прием онлайн-заявок на ежегодный экологический субботник «Зеленая Весна». В Московской области мероприятие поддерживает региональное министерство экологии.

«„Зеленая весна“ — одна из самых массовых экологических инициатив в России, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — За время проведения субботников к ним присоединилось около 25 миллионов человек».

Подать заявку можно с 1 апреля по 24 мая. Субботники пройдут с 25 апреля по 24 мая. Присоединиться к ним могут все желающие. Участники самостоятельно выбирают место и мероприятия в рамках «Зеленой весны». Можно организовать уборку мусора, высадку цветов и деревьев, провести фестивали, квесты, игры.

Для активных участников будет организован конкурс «Я — участник „Зеленой Весны“». Он предложит три номинации для демонстрации экологических инициатив и талантов.

