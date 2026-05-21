Начался отборочный этап чемпионата «Абилимпикс» для людей с инвалидностью

С 18 по 22 мая стартовал отборочный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Соревнования проходят на базе колледжа «Подмосковье», где участники будут демонстрировать свои навыки в двух направлениях: «Поварское дело» и «Кондитерское дело». Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

В чемпионате принимают участие школьники, студенты и специалисты из различных регионов России. Каждый этап соревнований предоставляет возможность не только проявить свое профессиональное мастерство, но и завоевать место в финале чемпионата 2026 года. Победители в своих возрастных и профессиональных категориях получат право представить свои регионы на всероссийском уровне.

Участница из Брянска Олеся Крохина выразила уверенность в том, что участие в чемпионате — это гордость и инвестиция в будущее: «Для меня участие в Чемпионате — это очень большие возможности, это шаг в будущее, профессиональные навыки. Этим стоит гордиться».

Чемпионат проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Национального центра «Абилимпикс» Института развития профессионального образования (ИРПО) и Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Для колледжа «Подмосковье» большая честь предоставить современные учебные пространства для такого значимого события.