Начался конкурс для экопросветителей «Лучший по профессии: экопросветитель-2026»

Всероссийский конкурс для работников особо охраняемых природных территорий и государственных учреждений в сфере эколого-просветительской деятельности и познавательного туризма «Лучший по профессии: экопросветитель — 2026» уже стартовал. Организаторы конкурса — Фонд «Заповедное посольство», АНО ДПО «Экоцентр „Заповедники“» и Росзаповедцентр Минприроды России. В Подмосковье проект поддерживает региональное Министерство экологии.

«Заповедное дело и экологический туризм в последние годы становятся все более популярными направлениями, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — В обществе сформирован запрос на здоровую окружающую среду, на отдых в заповедных местах. Нет сомнений в том, что специализация в этих сферах — одна из самых перспективных».

Участвовать в конкурсе могут специалисты учреждений, которые управляют особо охраняемыми природными территориями федерального или регионального значения, сотрудники музеев-заповедников и других государственных организаций, работающих в сфере экологического просвещения и развития познавательного туризма. Заявки принимаются до 25 июля.

