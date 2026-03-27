Началось строительство нового корпуса Лесногорской школы в ВНИИСОКе

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский сообщил, что на стройплощадке нового корпуса «Лесногорской школы» в поселке ВНИИСОК Одинцовского округа начались работы.

Они проводятся в рамках государственной программы Московской области и финансируются из бюджета.

«Подрядчик на улице Липовая ведет подготовку территории к началу строительных работ — планировку территории, установку ограждающих конструкций, обустройство мест складирования строительных материалов и подъездных дорог», — рассказал Александр Туровский.

Новый школьный корпус будет соответствовать современным образовательным стандартам: в нем будут просторные классы, лаборатории, зоны для творчества и спорта. На прилегающей территории разместятся спортивные и игровые площадки, места для отдыха.

Сдать новый объект образования планируется в 2028 году.