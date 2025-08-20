Началось строительство ближайшей к Балашихе станции метро «Гольяново»

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте строительства новой станции «Гольяново» на Арбатско-Покровской линии метро. Она станет конечной станцией после «Щелковской», которая является ближайшей станцией метро для жителей Балашихи и восточных районов столицы.

Новый транспортный узел значительно улучшит транспортную доступность и облегчит ежедневные поездки для тысяч людей. Проект станции «Гольяново» был утвержден еще в 2021 году. Подготовительные работы начались в ноябре прошлого года, а сейчас строительство перешло в активную фазу. Уже в ноябре 2024 года на участке между станциями «Щелковская» и «Гольяново» запустят первый тоннелепроходческий щит, который проложит путь для будущего метро.

Новая станция будет мелкого заложения — на глубине около 11 метров. Она получит одну островную платформу, а за ней расположатся оборотные тупики для поездов, что обеспечит удобство эксплуатации и обслуживания линии. Дизайн и инфраструктура станции проектируются с учетом современных стандартов комфорта и безопасности для пассажиров.

Открытие «Гольяново» запланировано не ранее 2028 года. Реализация этого проекта станет важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры восточной части Москвы и соседней Балашихи. Многие жители городского округа ежедневно пользуются станцией «Щелковская» для поездок на работу и учебу в столицу, и новая станция существенно сократит их время в пути, разгрузив существующие транспортные узлы.

«Строительство станции „Гольяново“ — это еще один шаг к созданию удобной и современной транспортной сети для москвичей и жителей Подмосковья. Мы продолжаем развивать метро, чтобы сделать поездки быстрее и комфортнее», — подчеркнул Сергей Собянин.

Жители Балашихи и восточных районов Москвы с нетерпением ждут открытия новой станции, которая обещает улучшить качество жизни и сделать городскую среду более доступной и мобильной.