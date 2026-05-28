Началось обновление дорожного полотна на Фряновском шоссе

На Фряновском шоссе специалисты приступили к ремонту дорожного полотна. Рабочие из «Мосавтодора» уже сняли старый слой асфальта на участке протяженностью около 600 метров в направлении поселка Фряново. Также были установлены временные дорожные знаки, предупреждающие водителей о проводимых работах.

Дорожники полностью обновят асфальт, включая участок на мосту через реку Любосеевка. Местные жители обращали внимание на плохое состояние дороги, и ямочный ремонт оказывался недостаточно эффективным из-за интенсивного потока грузовиков. Эта дорога является одной из самых загруженных и соединяет наукоград Фрязино со Щелковским городским округом.

В дальнейшем рабочие планируют обновить вторую часть автодороги в направлении Щелково и нанести свежую разметку. Завершить ремонт асфальтового покрытия планируется уже в июне.