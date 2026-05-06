Жителей Подмосковья пригласили на голосование за «Народного почтальона»

Пресс-служба Мингосуправления Московской области сообщила о начале интернет-голосования в рамках всероссийского конкурса «Земский почтальон». Любой житель Подмосковья может отдать свой голос за любимого почтальона в специальной номинации «Народный почтальон».

Голосование проходит на странице Почты России в социальной сети «ВКонтакте». Поддержать можно почтальонов, которые работают в сельской местности и малых городах с населением до 50 тысяч человек. Участниками голосования стали победители региональных этапов, отобранные экспертным жюри. Проголосовать за почтальона из Подмосковья можно до 25 мая 2026 года по ссылке.

Всероссийский конкурс «Земский почтальон» проводится во второй раз и охватывает 86 регионов страны. На первом этапе было подано более 3 000 заявок, а в финал вышли 86 человек. Очное итоговое состязание пройдет 25 мая в Москве, а церемония награждения победителей состоится 26 мая в национальном центре «Россия» в рамках Форума тружеников села.

Организатором конкурса выступает федеральный партийный проект «Единой России» «Российское село» при поддержке Минцифры, Минсельхоза, Профсоюза работников связи России и федеральных операторов почтовой связи.