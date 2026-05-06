Вегетационный период растений начался в Подмосковье

В Московской области определили сроки начала вегетационного периода в 2026 году. Из-за погодных аномалий и резкого похолодания в конце апреля активное развитие растений в этом году начнется позже обычного.

Вегетационный период — это время, когда растения активно развиваются: распускают листья, цветут и приносят плоды. Именно с момента набухания почек и появления первых листьев специалисты могут объективно оценивать санитарное состояние лесных насаждений.

Определение сроков начала вегетационного периода необходимо для организации плановых лесопатологических обследований. Согласно правилам, проводить такие работы разрешается только в период активной вегетации — с момента распускания листвы и до начала массовой сезонной дехромации.

Работы ведутся в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах (Постановление Правительства РФ № 2047) и Порядком проведения лесопатологических обследований (приказ Минприроды России № 910).

В зависимости от географического расположения, в разных лесничествах вегетация начинается не одновременно. В большинстве районов Подмосковья она начнется с 5 мая 2026 года. Однако в шести лесничествах, расположенных севернее, из-за более холодного климата начало вегетационного периода сдвинуто на 8 мая 2026 года.