Начало сбора урожая отпраздновали в Серебряных Прудах

Уборочная кампания в Серебряных Прудах началась с праздника. Этой осенью аграриям предстоит убрать урожай на 48 тысячах гектаров.

В Серебряных Прудах дали старт уборочной кампании. По старой русской традиции первый сноп украсили лентами, а гостей праздника угостили караваем. В прошлом году сельхозпроизводители округа установили рекорд — намолотили 137 тысяч тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур. В этом году аграрии готовятся к новым рекордами. По традиции первыми убирают озимые, потом яровые и овощи.

«В принципе все сельхозпроизводители сеяли озимые культуры. Сейчас идет уборка. Поле, на котором мы сейчас присутствуем, дало очень хороший результат: порядка 60 центнеров с гектара. Это очень высокий результат», — рассказал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.