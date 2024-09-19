Всероссийский родительский комитет займется совместной работой с молодежными организациями и органами власти, а также с образовательными учреждениями. По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатора от Подмосковья Ольги Забраловой, объединение сможет вносить предложения в проекты нормативных актов, организовывать тематические заседания и встречи.

Как отметила Ольга Забралова, организация сможет вносить предложения для проектов нормативных актов Минпросвещения, которые связаны с правами учащихся, координировать работу региональных комитетов и оказывать им методическую и информационную поддержку. Объединение будет организовывать заседания с представителями органов власти, создавать рабочие группы и рассматривать обращения жителей.

«Важно, что будет обеспечиваться постоянное взаимодействие с председателями региональных родительских комитетов, координация работы родительского сообщества в масштабах всей страны, трансляция ценного просветительского контента и проведение совместных мероприятий», — добавила Забралова.

Родители оказывают значительную помощь классным руководителям, помогая в организации мероприятий и мастер-классов. По словам сенатора, во многих школах комитеты участвуют в формировании меню и контроле качества питания.

«Многомерная, разноформатная работа с родительским сообществом страны — только начало большого пути. Потому так важно выявлять лучшие практики взаимодействия родительского сообщества и школ, рассказывать о них, транслировать и обмениваться опытом», — добавила она.

В состав комитета смогут войти родители из всех федеральных округов, для этого им необходимо пройти конкурсный отбор. В состав объединения также войдут общественники и представители Минпросвещения России.

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