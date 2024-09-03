Новый образовательный центр «Лидер» открыли в Красногорске

В этом учебном году в образовательный центр зачислено 1,4 тысячи школьников, из них 241 первоклассник. После официальной части прошли традиционные классные часы и разговоры о важном. Первоклассникам вручили азбуку Красногорска и мороженное от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Сегодня вдвойне знаменательный день для всех нас — это начало учебного года и открытие новой, большой, современной школы, которую так долго ждали и взрослые, и дети. Торжество объединяет разные поколения, мероприятие важно для каждого, кто учится и преподает», — сказала директор образовательного центра «Лидер» Светлана Сидорина.

Начальник отдела Нахабино управления по развитию территорий Евгений Иноземцев также поздравил педагогов и учеников с Днем знаний и открытием школы, передав директору школы поздравительный адрес от имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова.

Также в День знаний в «Лидере» открыли школьный музей «Герои неба», где представлены более 300 экспонатов по теме подвигов советских летчиков и знаменитых авиаконструкторов.

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