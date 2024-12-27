Начальник управления ЖКХ Балашихи проверила качество уборки снега на крышах

Повторная встреча начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Балашихи Юлии Симоновой с жителями прошла в микрорайоне Центральная объединенная военная база МВД РФ. Она проинспектировала качество очистки от снега крыш домов и козырьков подъездов.

По итогам прошлой встречи дворники убрали снег перед домами № 4 и № 6. Специалисты также частично очистили крыши.

Во время повторной встречи местные жители обратили внимание начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Балашихи Юлии Симоновой на необходимость устранения наледи с козырьков подъездов и более тщательной уборки кровель. Также во время обхода представители администрации напомнили управляющей организации регламент проведения уборки в снегопады.

«Приоритет уборки необходимо отдавать входным группам, пешеходным дорожкам и тротуарам. Дворники с пяти-шести часов утра должны убирать территории», — подчеркнула Юлия Смирнова.

Она дала поручение управляющей организации привести в порядок крыши домов и козырьки подъездов. Контроль за его исполнением начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Балашихи взяла на личный контроль.