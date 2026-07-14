Начальник территориального управления Наро-Фоминск отчитался о работе за 5 лет

Доклад об итогах работы за 2021–2025 годы представил начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин. На территории реализованы десятки проектов, благодаря которым Наро-Фоминск уверенно входит в число динамично развивающихся городов Подмосковья.

В рамках Народной программы была достроена третья очередь набережной, ставшая полноценным прогулочным пространством, на общественных территориях высадили более 300 деревьев, завершен первый этап благоустройства Молодежной площади.

В городе обновили здания социальных учреждений, привели в порядок дороги, дворы, детские и спортивные площадки, модернизировали уличное освещение. В ряде населенных пунктов решены вопросы водоснабжения. Ведется подготовка благоустройства лесопарка «Елочки». В следующем году планируют выделить более 6 миллионов рублей на проекты инициативного бюджетирования.

Достигнутые результаты стали возможны благодаря помощи правительства Подмосковья, администрации округа и депутатского корпуса, а также профессионализму команды при поддержке жителей. Встреча завершилась встреча церемонией награждения отличившихся сотрудников и волонтеров.