Начальник «Юнармии» в Балашихе Вероника Бусыгина победила во всероссийском конкурсе

Победителем финала Всероссийского конкурса «Быть, а не казаться» стала Вероника Бусыгина — начальник местного штаба военно-патриотического общественного движения «Юнармия» городского округа Балашиха. Всего в мероприятии приняли участие более 50 тысяч человек со всей России.

Финал конкурса прошел в городе-герое Волгограде. Сюда приехало более 400 лучших педагогов из разных уголков страны. Они представили свои проекты, обменялись опытом и прошли интенсивную обучающую программу.

Начальник местного штаба ВВ ПОД «Юнармия» городского округа Балашиха, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями МАОУ «Гимназии № 1» Вероника Бусыгина стала победителем Всероссийского конкурса среди наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!» в номинации «Наставник — профессионал». Мероприятия завершилось торжественной церемонией на Мамаевом Кургане.

Цель движения юнармейцев в Балашихе — возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций.

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