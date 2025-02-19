Начальник полиции выступил в Балашихе с отчетом о работе за 2024 год

В Балашихе состоялось 73-е заседание Совета депутатов. Одной из главных тем встречи стала раскрываемость преступлений в округе за 2024 год, она возросла на 6%. Всего на встрече рассмотрели восемь вопросов.

Депутаты заслушали отчет начальника Межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» Михаила Москаленко о работе за 2024 год.

«За 12 месяцев 2024 года отмечается снижение на 8,6% зарегистрированных преступлений. Появились изменения в динамике и структуре преступности. Количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью сократилось на 7%, в том числе повлекших смерть — на 27%», — доложил Михаил Москаленко.

Он также добавил, что всего в прошлом году в Балашихе раскрыли 2197 преступлений, что на 1,8% больше аналогичного периода. Раскрываемость преступлений в 2024 году увеличилась на 6% и составляет 65,7%.

Также на встрече депутаты утвердили изменения в положении управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью в округе. Причина изменений — новый федеральный закон о молодежной политике, вступивший в силу 28 декабря 2024 года. Главное внимание в нем уделили патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Кроме того, расширили полномочия органов местного самоуправления.

Публичные слушания по внесению изменений в устав городского округа Балашиха состоятся 1 апреля по адресу: микрорайон Железнодорожный, Пролетарская улица, дом № 27.

Очередное заседание Совета депутатов состоится 18 марта 2025 года.