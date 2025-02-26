Начальник отдела Ильинское отчиталась об итогах работы на встрече с жителями

Темой выступления стали итоги прошедшего года и планы на ближайшее время. Мария Козловская рассказала о преобразованиях, которые удалось воплотить в жизнь совместными усилиями. В территориальном отделе Ильинское существует устойчивая практика развития исторических поселений наряду с современными пространствами. Именно это помогает добиваться поставленных целей во всех сферах жизнеобеспечения.

Руководитель муниципалитета также выслушал обращения жителей. Вопросы, которые их интересовали, касались жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и культуры. По всем обращениям были даны поручения проработки с перспективой дальнейшего решения, а также постановки четких сроков исполнения.

«Важно, что за всеми переменами и преобразованиями на местах стоят наши жители, которых по традиции отметили наградами», — подчеркнул Дмитрий Волков. Он поблагодарил всех за вовлеченность, энтузиазм и искреннюю любовь к своей территории.