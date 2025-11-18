Начальник Госавтоинспекции Балашихи встретился с родителями школьников

Начальник Балашихинской Госавтоинспекции подполковник полиции Иван Теплов обсудил вопросы дорожной безопасности с родителями школьников. В мероприятии также приняли участие сотрудники транспортной полиции и представители ГУРБ Московской области.

Обсуждение посвятили вопросам обеспечения безопасности детей в дорожной среде, в том числе на железной дороге, а также предотвращению участия несовершеннолетних в опасных интернет‑челленджах.

Иван Теплов привел статистику ДТП с участием детей на территории обслуживания, обозначил основные причины аварий и дал практические рекомендации для родителей и школьников по безопасному поведению на дороге.

«Только совместными усилиями мы сможем сделать дороги нашего города по‑настоящему безопасными для детей», — отметил Иван Теплов.

В рамках встречи родители также получили разъяснения по маршрутам «дом — школа — дом», использованию световозвращающих элементов, правильному поведению вблизи стоящих транспортных средств и на железнодорожных объектах и по действиям при ухудшении погодных условий.