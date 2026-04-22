Детскую поликлинику в Звенигороде построят к 2027 году

В Звенигороде стартовали строительные работы по устройству котлована для новой детской поликлиники ГБУЗ «Одинцовской областной больницы». Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области и соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Министр строительного комплекса региона Александр Туровский сообщил: «На площадке 15 рабочих и 8 единиц техники. Ведется устройство котлована, вывоз грунта с территории строительства».

Новая поликлиника сможет принимать 220 пациентов в смену. Ее общая площадь составит 5,5 тысяч квадратных метров. В здании разместятся педиатрическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты узких специалистов и отделения профилактики и восстановительного лечения.

Особое внимание уделят техническому оснащению. Поликлиника будет оборудована передовой медицинской техникой. Это позволит жителям Звенигорода получать все необходимые обследования и лечение на месте, без долгих поездок.

Завершить строительство планируется в 2027 году.