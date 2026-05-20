Началась закладка фундамента детской поликлиники в Звенигороде

На площадке строительства новой детской поликлиники ГБУЗ «Одинцовской областной больницы» в Звенигороде стартовали работы по устройству фундамента. Параллельно идет установка первого башенного крана. Об этом сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

«На объекте задействовано площадке 20 рабочих и 4 единицы техники. Ведутся монолитные работы по устройству фундамента здания будущей поликлиники, ведется монтаж первого башенного крана», — рассказал министр.

Для возведения медицинского учреждения выбран участок площадью 0,7 гектара. Поликлиника рассчитана на 220 посещений в смену, ее общая площадь составит 5,6 тыс. кв. м. В здании разместятся педиатрическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты профильных специалистов, отделения профилактики и восстановительного лечения. Для маленьких пациентов и их родителей создадут современные условия, а для персонала оборудуют комфортные комнаты отдыха.

Медицинское учреждение оснастят современным оборудованием. Это позволит жителям Одинцовского округа получать все необходимые обследования и лечение без долгих поездок. Завершить строительство планируется в 2027 году.